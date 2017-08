Tragedie pe litoral, in Romania. Un moldovean, aflat in vacanta la Costinesti, a murit, dupa ce a intrat cu skijetul in plina viteza intr-o zona cu plase pescaresti - VIDEO

Totul s-a intamplat ieri dupa-amiaza, la circa un kilometru de plaja. Moldoveanul de 41 de ani ar fi imprumutat skijetul de la un amic, scrie presa romana. In plina viteza si fara prea multa experienta in condusul unei astfel de ambarcatiuni, barbatul nu a observat ancorele de sustinere a unor plase pescaresti si a intrat in ele.

Dupa minute bune petrecute in apa, barbatul a fost observat de oamenii de pe o ambarcatiune de agrement, care l-au dus pe plaja. Medicii au incercat sa-l resusciteze, dar nu l-au mai putut salva.

Cel mai probabil, moldoveanul a incercat sa vireze, banuiesc salvamarii.

Cei care fac zilnic curse de agrement cu turistii spun ca adesea in apropierea acestor plase vin turisti care inchirieaza skijeturi. Barbatul era casatorit si avea doi copii, scrie presa din Romania. Politia a deschis o ancheta.

La sfarsitul lunii iunie, o fetita de 11 ani din Moldova a murit inecata in Marea Neagra, la statiunea Eforie Nord. Copila a intrat in apa intr-o zona unde scaldatul era interzis, impreuna cu mama si sora mai mare. Cele din urma au fost salvate la timp, insa fetita a fost trasa in larg de curenti si gasita abia dupa noua zile.