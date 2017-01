Tragedie pe o autostrada din Italia. Un autobuz care se indrepta din Franta spre Ungaria s-a izbit intr-un pilon a luat foc: 16 oameni au murit, iar aproape 40 au fost raniti - VIDEO

Accidentul s-a produs la miezul noptii la iesirea din orasul Verona. In vehicul se aflau elevi si profesori ai unei scoli din Ungaria. Cu totii au fost la o excursie in Franta. In drum spre casa insa, autocarul s-a izbit de un pilon al unui pod si a luat foc. Cand flacarile au fost stinse, din vehicul practic nu a mai ramas nimic.

Peter SZIJJARTO, MINISTRUL MAGHIAR DE EXTERNE: ”Lista oficială cuprindea 54 de pasageri şi doi şoferi. Conform ultimelor declaraţii ale poliţiei, 16 oameni au murit.”

38 de pasageri au fost raniti, cativa dintre ei in stare grava. Printre victime sunt copii cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani. Soferul care conducea autobuzul a murit pe loc. Politia urmeaza sa afle toate circumstantele in care s-a produs accidentul.