Tragedie uriasa in Sudanul de Sud, dupa ce zeci de copii au fost vaccinati cu aceeasi seringa. Cine este de vina

Cel putin 15 copii au murit in Sudanul de Sud la inceputul lunii mai, dupa ce asistentii medicali care i-au vaccinat impotriva pojarului au folosit aceeasi seringa fara a o steriliza, a anuntat vineri ministrul Sanatatii, citat de Reuters.

Alti 32 s-au imbolnavit, dar au supravietuit. Simptomele prezentate de copii au fost febra mare, diaree si varsaturi, a precizat ministrul Riek Gai Kok.

“Echipa care a vaccinat copiii in acest eveniment tragic nu a fost nici calificata, nici pregatita pentru campania de imunizare”, a explicat Kok.

Un raport pus la punct de o comisie de specialisti a aratat ca micutii au murit de sepsis, deoarece vaccinurile au fost contaminate prin folosirea in mod repetat a unei seringi nesterilizate.

Aproximativ 300 de copii au fost vaccinati in perioada 2-5 mai, in satul Nacholdokopele, din estul tarii.

Sudanul de Sud, stat producator de petrol, si-a declarat independenta in 2011 si intampina dificultati in a el asigura cetatenilor sai chiar si asistenta de baza, in urma razboiului civil izbucnit in decembrie 2013.