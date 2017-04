Tragedie uriasa, pe o sosea din Romania. O mama a vazut cum ii este ucis copilul pe care tocmai il luase de la gradinita - VIDEO

Martorii spun ca soferul avea viteza mare si i-a lovit in plin. Amandoi au fost raniti foarte grav, iar copilul a intrat in stop cardio-respirator. In ciuda eforturilor medicilor in cursul noptii baietelul a murit.Femeia de 30 ani si baietelul ei de sase ani traversau impreuna strada pe zebra, ca sa ajunga acasa. Locuiau in apropiere, si mama tocmai preluase copilul de la microbuz, dupa programul de gradinita. Pe trecerea de pietoni, o masina i-a izbit in plin.Ingroziti, oamenii care au vazut nenorocirea au sunat la 112.

La scurt timp mai multe echipaje SMURD si ambulante din Farcasa, dar si din Baia Mare, au ajuns la locul accidentului. Medicii l-au gasit pe baietel in stop cardiorespirator. L-au resuscitat, insa starea celui mic s-a mentinut critica.

Din pacate, dupa cateva ore, baietelul a murit. Intre timp, soferului i s-a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.