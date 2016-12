Transplant in premiera mondiala. Un barbat din Polonia, nascut fara o mana, a primit un brat de la o persoana decedata

"Este prima grefa din lume la un membru superior al unui barbat cu o malformatie congenitala. Este vorba despre un om adult care a trait 32 de ani fara acest membru", a declarat medicul Adam Domanasiewicz, seful echipei de chirurgi, in cadrul unei conferinte de presa transmise de canalul privat Polsat News.

Mana grefata provine de la un donator decedat. Grefa a fost realizata la 15 decembrie. Cateva zile dupa operatia care a durat 13 ore mana a ramas imobila, dar acum pacientul a reusit deja sa-si miste degetele si medicii sunt optimisti.

"Asta are o importanta colosala pentru dezvoltarea transplantologiei si a neurofiziologiei pentru ca pana in prezent se considera ca in caz de malformatie congenitala grefele nu pot fi realizate in absenta reprezentarii organului la nivelul cortexului cerebral care ar dirija membrul grefat", a adaugat el.

Aceasta operatiune "deschide posibilitati cu totul noi pentru sute de mii de oameni din lume care se nasc fara un membru si care sunt condamnati sa poarte proteze", a mai spus dr. Domanasiewicz.

Potrivit acestuia, grefe similare au fost realizate pana in prezent numai la nou-nascuti siamezi in Indonezia si in Canada.