Trebuia sa fie in avionul prabusit in mare, dar nu a ajuns la timp la aeroport: ”Familia era in soc” - VIDEO

Sony Setiawan, angajat în ministerul de Finanţe, trebuia să se afle printre cei 189 de pasageri care au pierit în accidentul aviatic. Nu a ajuns la timp la aeroport, astfel că nu s-a îmbarcat în avionul Boeing 737 şi a luat un alt zbor spre Pangkal Pinang, al unei alte companii aeriene. Acesta a fost aşteptat de jurnalişti după ce a aterizat în siguranţă, relatează CBS News.

Setiawan şi colegii săi făceau săptămânal cursa care s-a terminat tragic luni.

Deşi bucuros că a scăpat cu viaţă, bărbatul a spus că nu se poate bucura prea mult, întrucât au murit atâţia oameni, printre care şi 6 dintre colegii săi.

Sony Setiawan tells media how he missed Indonesia's Lion Air flight due to traffic.



He arrived at the airport ten minutes after the plane took off, which later crashed into the sea.



Six of his colleagues from the Finance Ministry were onboard. - AFP pic.twitter.com/fjLdCDxbSk