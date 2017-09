Trecatori atacati de un barbat care a strigat “Allah Akbar”, in Toulouse - VIDEO

Un bărbat neînarmat a fost imobilizat cu greu şi reţinut după ce a agresat mai mulţi trecători, miercuri seara, în cartierul Minimes, la Toulouse, dar şi poliţişti şi a strigat ”Allah Akbar” (”Allah e mare”, în arabă), relatează Le Figaro şi The Associated Press.



Potrivit La Dépêche, bărbatul, în vârstă de 42 de ani, a atacat sălbatic mai mulţi trecători, i-a lovit cu pumnii şi picioarele şi a strigat ”Allah Akbar”, din motive necunoscute.



Victimele au putut să fugă şi să alerteze ofiţeri de poliţie care patrulau în cartier.



Cei trei poliţişti care au intervenit l-au imobilizat cu greu pe bărbat, care i-a rănit la tibie, la umăr sau la gât.

Il agresse des policiers et des passants à #Toulouse : les images exclusives de l'interpellation dans le flash info⏯https://t.co/7icYL7XMFY pic.twitter.com/V52H6tq2TR

— La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) September 13, 2017





Agresorul nu ar avea cazier judiciar, potrivit La Dépêche, dar ar fi fost internat la un spital psihiatric până în aprilie.

Inciidentul nu este considerat terorist, a declarat sub protecţia anonimatului, pentru The Associated Press, un oficial din cadrul poliţiei.

Sursa citată nu a dezvăluit identitatea suspectului şi nici motivul gestului acestuia.