Trei ani au trecut de la una din cele mai mari tragedii din istoria recenta a Romaniei - incendiul de la clubul Colectiv

In seara de 30 octombrie 2015, cateva sute de tineri se aflau in clubul Colectiv din Bucuresti, unde asistau la concertul trupei rock „Goodbye to Gravity”, care isi lansa un album.

La ora 22:32, in timpul concertului izbucneste un incendiu din cauza unor artificii de pe scena, iar focul se extinde rapid, in cateva secunde. In acea noapte, 27 de tineri si-au pierdut viata, iar alti 162 au fost raniti si transportati la unsprezece spitale din Bucuresti.





In saptamanile care au urmat, 37 dintre supravietuitori au murit in spitale. In vara anului trecut, un alt supravietuitor din Colectiv, a carui prietena si-a pierdut viata in incendiu, a murit. Bilantul a ajuns astfel, la 65 de morti.

Pe 3 noiembrie 2015, mii de oameni au iesit in strada si au cerut demisia premierului Victor Ponta, a vicepremierului Gabriel Oprea si a primarului sectorului patru, Cristian Popescu-Piedone.





A doua zi, premierul si primarul sectorului patru au demisionat. In apropierea locului unde functiona clubul Colectiv, astazi vor avea loc doua slujbe de pomenire.