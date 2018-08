Trei capi de clanuri interlope, arestati de politie. Unul dintre ei a fost "uns" de Mafia Ruseasca in 1999, chiar la Moscova

Trei lideri mafioti au fost arestati recent, intr-o actiunea organizata de Politia din Spania. Acestia sunt Artem Sargsyan (cunoscut si ca Artem Saratovsky), Irakliy Pipiya (cunoscut ca si Ika Sukhumsky) si Lasha Barateli (zis si Chia), sunt 3 barbatu din Georgia si Armenia, ce conduc una dintre cele mai importante grupari interlope din Spania, scrie sport.ro.

Liderul lor este Artem Sargsyan, care este unul dintre mafiotii cu cel mai inalt rang din Europa in Mafia Ruseasca. Acesta a fost introdus in randul "Bratva" in 1999, chiar la Moscova, si incerca sa faca pace in randul clanului pe care il conduce, aflat in razboi intern de o perioada.

Cei 3 au fost arestati si acuzati crima, fals in documente si constituire de grup infractional organizat. Acestia au organizat uciderea liderului unui clan rival, insa nu au apucat sa mai puna in aplicare crima, fiind arestati de politie.

Spania este una dintre tarile ce au declarat razboi clanurilor interlope, Mafia Ruseasca fiind prima pe lista. Ibiza este capitala traficului de droguri din Europa, iar spaniolii spera sa curete cat mai repede tara de acesta organizatii mafiote.