Trei copii au scapat ca prin minune, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in plin de un al automobil la Londra - VIDEO

Din imaginile surprinse de o camera de supraveghere se vede cum un Audi se izbeste violent intr-un Nissan care stationa. In urma impactului, masina lovita a fost proiectat in aer. Doar unul dintre cei trei copii care se aflau in Nissan a fost transportat la spital cu rani minore.

Soferul automobilului de marca Audi a inchiriat masina si va trebui sa dea explicatii politistilor.