Trei detinuti americani au fost eliberati de Coreea de Nord la solicitarea presedintelui american. Acestia, ajunsi in SUA, au fost intampinati de catre liderul de la Casa Alba si de sotia sa - VIDEO

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: “Este o noapte speciala pentru acesti oameni grozavi. Sincer, nu credeam ca o sa se intample, dar s-a intamplat. A fost o realizare importanta pentru noi.”

Primirea a avut loc la o baza militara din orasul Maryland, in prezenta liderului de la Casa Alba si a primei doamne Melania Trump. Asta dupa ce noaptea trecuta, presedintele Donald Trump a scris pe Twitter ca “asteapta cu nerabdare» sa ii primeasca pe cei trei. Unul dintre detinuti a fost incarcerat inainte ca Trump sa devina presedinte, iar ceilalti doi au fost arestati primavara trecuta.

Toti trei au fost retinuti pentru activitati anti-statale si plasati in lagare de munca. Desi s-a anuntat ca cei trei barbati sunt americani, acestia nu au putut raspunde la nicio intrebare a jurnalistilor americani, asa cum nu vorbesc engleza, ci doar coreeana. Detinutii au comunicat cu presa prin intermediul unui traducator.

“-Intreaba cum va simtiti acasa.-E ca un vis si suntem foarte foarte fericiti. -Cum ati fost tratati acolo?-Am fost tratati in diferite feluri. Eu, spre exemplu, am fost nevoit sa muncesc foarte mult, dar cand m-am imbolnavit am beneficiat de tratament din partea lor.”

Unul dintre ultimii doi retinuti primavara trecuta, a fost acuzat de actiuni ostile. Anterior, barbatul s-a descris ca un misionar crestin care planuia sa deschida o ferma experimentala la Universitatea de Stiinta si Tehnologie de la Phenian. Al doilea barbat a lucrat si el la aceeasi universitate si facea munca umanitara in Coreea de Nord. Al treilea barbat a fost retinut in 2015, fiind acuzat de spionaj, si condamnat la 10 ani de munca silnica. Incepand cu anul 1996, 14 americani au ajuns dupa gratii, in Coreea de Nord.