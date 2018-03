Trei dispozitive explozive improvizate, gasite in supermarketul din orasul francez unde acum doua zile a avut loc atentantul soldati cu 4 morti - VIDEO

Autoritatile franceze spun ca au gasit 3 bombe artizanale in supermarketul in care s-a produs tragedia, pe langa asta au mai fost gasite si o arma, dar si un cutit de vanatoare, politia insa nu a oferit mai multe detalii. In timp ce anchetatorii incearca sa stabileasca motivele care l-au determinat pe atacator sa ucida, precum si sa-i gaseasca pe eventualii complici ai acestuia, localnicii incearca sa-si revina dupa cele intamplate.

O slujba de pomenire in memoria celor ucisi a fost oficiata in aceasta dimineata la o biserica din Trebes, iar trecatorii au adus flori si au aprins lumanari langa supermarketul unde s-a produs tragedia.

Eric MENASI, PRIMAR TREBES: "Angajatii supermarketului au avut de suferit. Toata lumea este socata asa cum a vazut moartea cu ochii. A fost un moment oribil."

Targedia s-a produs vineri in orasul Trebes din sudul Frantei. Un marocan in varsta de 25 de ani a luat ostatice mai multe persoane intr-un supermarket, omorand un sofer inainte de asta si ranind alte doua persoane. In consecinta, 4 persoane, intre care si un politist au murit, iar alte 16 au fost ranite. Atacatorul a fost ucis de fortele de ordine.

El s-a dovedit a fi un cetatean francez, nascut in Maroc, pe nume Redouane Lakdim. Individul era cunoscut politiei pentru infractiuni marunte si, din 2014, se afla pe lista indivizilor considerati un pericol pentru securitatea nationala.

Insa nu era urmarit intrucat autoritatile nu credeau ca va actiona. Inainte de a deschide focul in magazin, Radouane Lakdim s-a declarat soldat al Statului Islamic, care a si revendicat ulterior atacul. Acest atentat ridica la 245 numarul persoanelor ucise in seria de atacuri jihadiste comise in Franta de la inceputul lui 2015