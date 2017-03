Trei frati romani au descoperit poza tatalui lor decedat pe pachetele de tigari. Acum vor sa dea statul roman in judecata

Cei trei frati au vazut de curand fotografia tatalui lor, decedat in urma cu doi ani, si sustin ca nici ei si nici tatal lor nu si-ar fi dat acordul pentru acest lucru. Un expert criminalist ar urma sa confirme daca barbatul din imagine este tatal celor trei romani, a declarat avocatul Adrian Cuculis la postul Europa FM.

Barbatul nu si-ar fi dat acordul pentru fotografie si nu era nici macar fumator. Fotografia respectiva ar fi fost realizata acum doi ani.

"Un prieten de-al lor de familie, fumator, a venit cu un pachet de tigari si l-a prezentat intrebandu-i daca nu cumva este vorba de tatal lor, decedat cu doi ani in urma. De pe pachetul de tigari ne dam seama ca persoana respectiva este inconstienta, iar poza nu stim nici noi cum a putut sa ajunga intr-un proiect de lege ce s-a transformat ulterior intr-o obligatie pentru toti producatorii de tigari.

Mai grav este ca poza a aparut nu doar pe teritoriul Romaniei, ci este o poza folosita pe tot teritoriul Uniunii Europene. Am trimis atat pozele defunctului, dar si pozele din timpul vietii acestuia catre un expert criminalist sa ne spuna si sa ne confirme ca intr-adevar este una si aceeasi persoana", a spus Adrian Cuculis.

Imaginea ar fi fost realizata intr-o clinica din Cluj-Napoca si apare inclusiv pe pachetele distribuite in toata Uniunea Europeana. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, cei trei frati sunt hotarati sa ceara daune de milioane de euro in instanta.

"Practic sunt socati. Nu inteleg cum tatal lor a ajuns sa fie folosit pe pachetul de tigari sub o forma negativa, evident. Daca citim mesajul spune ca fumatul cauzeaza accident vascular, ori tatal lor nu a fost nici macar fumator, printre altele.

Interventia pe care a avut-o in spitalul din Cluj se referea oricum la o alta problema medicala si nicidecum la accident vascular. Recunosc tricoul pe care-l purta tatal lor in momentul in care a fost internat, ceea ce mi se pare o proba indiscutabila in proces", a mai spus avocatul.

In urma cu doi ani, Uniunea Europeana a impus o directiva care ii obliga pe producatorii de tutun sa puna poze socante pe pachetele de tigari, insotite si de o serie de avertismente.