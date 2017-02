Trei militari turci au fost ucisi din greseala intr-un oras din Siria in urma unui bombardament aerian efectuat de aviatia rusa, iar alti 11 au fost raniti - VIDEO

Kremlinul a confirmat incidentul si a anuntat ca Vladimir Putin a vorbit la telefon cu omologul sau turc si i-a transmis condoleante in legatura cu incidentul. Militarii rusi ar fi crezut ca in caldirea in care se aflau soldatii turci erau, de fapt, teroristii si au efectuat raidul.

In 2015 un bombardier rusesc a fost doborat de aviatia turca in apropiere de granita siriana. Pilotul rus a murit. Atunci relatiile dintre Moscova si Ankara s-au racit esential, dar s-au imbunatatit, intre timp, dupa ce presedintele turc si-a cerut scuze de la Vladimir Putin.