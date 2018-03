Trei oameni au murit, iar sase, printre care si un copil au fost raniti intr-o explozie produsa la Murmansk. Deflagratia s-a produs intr-un bloc de locuit din cauza unei scrugeri de gaze - VIDEO

Momentul in care cele trei etaje ale blocului se prabusesc a fost inregistrat de o camera de supraveghere instalata in preajma. Din imagini se vede cum explozia darama peretii in doar o secunda, raspandind un nor de praf.

Se presupune ca deflagratia s-a produs la etajul 5 in urma unei scurgere de gaze. Imediat, la fata locului au fost chemate serviciile de urgenta care au inceput sa caute victimele sub daramaturi. O femeie a supravietuit ca prin minune.

Un barbat a fost gasit deja mort, iar alte 5 persoane au fost transportate la spital. Acolo, s-au stins alte doua victime.

“Din cauza exploziei a cazut aragazul si, din cate am inteles, un barbat a fost strivit, iar altul a fost doar lovit. Pe el l-au scos, l-a luat ambulanta, iar un cadavru sta la noi sub geam.”

Timp de cateva ore, cei in jur de 200 de locuitori ai blocului nu au avut acces in interior. 27 de persoane au ramas pe drumuri asa cum apartamentele lor au fost distruse de explozie.

Fortele de ordine din localitate au deschis o cauza penala pe marginea acestui caz si urmeaza sa stabileasca din ce motiv s-a produs scurgerea de gaz.