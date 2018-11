Trei oameni au murit in orasul american Chicago, intr-un atac ce a avut loc la un spital. Un individ a deschis focul in parcarea institutiei, dupa o cearta cu o angajata de acolo - VIDEO

Trei oameni au murit in orasul american Chicago, intr-un atac ce a avut loc la un spital. Un individ a deschis focul in parcarea institutiei, dupa o cearta cu o angajata de acolo. Apoi a dat buzna in spital si a impuscat mortal o femeie si un politist, venit sa-l imobilizeze. Intr-un schimb de focuri, atacatorul a fost ucis.