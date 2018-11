Trei oameni au murit in orasul american Chicago, intr-un atac ce a avut loc la un spital. Un individ a deschis focul in parcarea institutiei - VIDEO

Rahm EMANUEL, PRIMARUL ORASULUI CHICAGO: “Orasul Chicago a pierdut un medic, un asistent de farmacie si un ofiter de politie.”

Totul a inceput in fata spitalului din Chicago. Agresorul a avut o disputa cu o angajata a institutiei medicale, iar intr-un moment dat acesta a scos arma si a tras in ea. Femeia a murit pe loc. Barbatul insa nu s-a oprit aici – a intrat in spital, unde intre timp au ajuns si ofiterii de politie, iar intr-un schimb de focuri individul a ranit grav un agent, dar si o farmacista. Ambii au murit mai tarziu din cauza ranilor suferite. Agresorul a fost ucis de oamenii legii.

“Agentii de securitate ne-au trimis in camere si ne-au zis sa incuiem usile dupa noi. Era haos.”

Atacatorul a fost identificat drept Juan Lopez, in varsta de 32 de ani. Presa scrie ca prima sa victima, ucisa in parcarea spitalului era fost sa logodnica. Din motive necunoscute, acum cateva luni nunta lor a fost anulata. Politistul care a intervenit in atac, era casatorit si avea trei copii.

In timp ce corpul sau a fost transportat la morga cu o ambulanta, zeci de politisti si pompieri au iesit in strada, pentru a-l insoti intr-un mars solemn. Cazul este investigat de autoritati.