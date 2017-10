Trei oameni si-au pierdut viata in Irlanda, dupa trecerea uraganului Ophelia. 300 de mii de locuinte au ramas fara lumina, iar uraganul se indreapta spre Anglia si Scotia - VIDEO

Locuitorii din Irlanda au fost indemnati sa ramana in case, in conditiile in care vantul a suflat cu aproape 160 de kilometri pe ora. Multi insa nu au luat avertismentul in serios si au iesit pe strazi sa filmeze puterea uraganului. Unii cu greu se tineau pe picioare.

Aseara autoritatile au anuntat ca trei persoane, o femeie si doi barbati au murit fiind loviti de copacii smulsi din radacini. Vantul puternic a rupt si acoperisurile mai multor locuinte.

Peste 300 de mii de case au ramas fara curent electric, iar aproape 170 de zboruri au fost anulate. In aceste conditii, multe scoli au fost inchise.

Leo VARADKAR, PREMIERUL IRLANDEI: ”Chiar si atunci cand furtuna va trece, pericolul inca va persista. Vor fi copaci doborati pe strazi si linii de electricitate rupte.”

Ophelia se indreapta spre Scotia si Anglia, unde a fost instituit cod portocaliu de alerta in mai multe regiuni. La Londra, nu s-au inregistrat pana acum pagube, dar uraganul si-a facut simtita prezenta printr-un fenomen straniu. Soarele si cerul au capatat nuante portocalii sau chiar rosii.

Specialistii spun ca Ophelia a tras dupa el praf din desertul Sahara, dar si cenusa provenita din incendiile din Spania si Portugalia, provocand acest fenomen.