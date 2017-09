Trei persoane au murit, sapte au fost ranite, iar una este in coma, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de un autobuz. Accidentul a avut loc in judetul Constanta - VIDEO

Un accident grav s-a produs in aceasta dupa-amiaza in judetul Constanta. Trei persoane au murit, sapte au fost ranite, iar una este in coma dupa ce un autoturism a fost lovit de un autobuz. Preliminar, politia spune ca soferul masinii nu a acordat prioritate autocarului. A fost activat Planul Rosu de interventie, iar victima care se afla in coma, a fost transportata cu elicopterul la spital.