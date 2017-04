Un camion a intrat in multime in Stockholm: trei persoane au murit. Martor: "Tipau aruncati-va la pamant, nu e nicio gluma"

UPDATE 16:40 O martora povesteste ce s-a intamplat in timpul atacului: ”Am vazut sute de persoane alergand, alergau pentru a-si salva vietile”.

Publicatia sustine ca suspectul a intrat direct in Ahlens Mall.

De asemenea, imaginile video distribuite pe retelele sociale arata mai multe cadavre acoperite cu paturi pe artera comerciala Drottningatan, situata in zona centrala a metropolei Stockholm.

”Ei tipau aruncati-va la pamant, nu e nicio gluma”, a declarat un alt martor, Ebba Thorneus.

Un jurnalist suedez a primit informatii ca ar fi vorba de un presupus atentat in Stockholm.

UPDATE 16:30 Prima poza de la locul tragediei:





FOTO: Andreas Schyman/TT

Un martor a declarat ca cel putin doi oameni au fost striviti sub rotile camionului, care ar fi intrat in vitrina unui magazin de pe principala artera comerciala din capitala Suediei, transmite Reuters

#Stockholm truck from incident, at least 3 killed pic.twitter.com/TPS8lQIh8p

— Jenni (@Dr_Col_J) April 7, 2017

Politistii au intervenit si au izolat zona in care a avut loc incidentul din Stockholm. Presa locala relateaza ca soferul a intrat cu viteza in pietonii de pe o artera comerciala cunoscuta din capitala Suediei. Autoritatile au confirmat ca incidentul a avut loc in jurul orei locale 14.53 (15.53 ora Romaniei).