Un camion a intrat in multime la Stockholm: doua persoane au murit. Politia ia in calcul un posibil atac terorist - LIVE VIDEO

Atac sangeros in capitala Suediei. Trei oameni au murit si mai multe persoane au fost ranite dupa ce un un barbat a intrat cu un camion intr-un grup de pietoni, la Stockholm, in centrul orasului.

Un martor a declarat, in stare de soc, ca oamenii au fost striviti sub rotile camionului, care a intrat in vitrina unui magazin de pe principala artera comercială a zonei. Sute de persoane alergau ingrozite pentru a-si salva vietile, spun si alti martori.

Premierul Suediei anunta ca „toate indiciile" duc spre ipoteza unui atac terorist, dar oficial politia nu a confirmat acest lucru.

Desfasurarea evenimentelor, livetext:

UPDATE 18:00 Autoritatile au anuntat ca o persoana a fost arestata, fara a oferi mai multe detalii.

UPDATE 17:43 Autoritatile suedeze au ordonat vineri dupa-amiaza evacuarea garii centrale din Stockholm, care este situata in apropiere de artera Drottningatan, unde un suspect a condus un camion in vitrina Ahlens Mall.

De asemenea, evacuarea garii are loc la scurt timp dupa ce politistii locali au suspendat circulatia metroului din Stockholm, transmite Reuters.

UPDATE 17:40 Noi imagini postate pe Twitter surprind momentele care au urmat dupa ce camionul a intrat in multime.

UPDATE 17:33 Premierul Suediei, Stefan Lofven, a anuntat vineri dupa-amiaza ca tara sa a fost atacata si toate dovezile indica spre un act de terorism.

UPDATE 17:26 Autoritatile suedeze au revenit vineri dupa-amiaza asupra bilantului initial de trei morti, in vreme ce alte opt persoane au fost ranite dupa ce un suspect a condus un camion in vitrina unui mall din zona centrală a Stockholm. De asemenea, politistii iau in considerare un posibil atentat terorist si le recomanda locuitorilor sa evite zona centrala a capitalei, transmite Reuters.

Inţial, autoritatile au precizat ca doar doua persoane si-au pierdut viata in atentat dupa ce presa nationala a transmis de la inceput un bilant de trei morti la Ahlens Mall.

UPDATE 17:15 Camionul implicat in presupusul atac terorist din capitala suedeza a fost furat vineri dimineata, in timp ce livra bere la un restaurant spaniol din metropola Stockholm. De asemenea, camionul apartine companiei Spendrups, transmite versiunea suedeza a The Local.

”Este unul din autovehiculele noastre folosite pentru distributie. In timpul unei livrari la restaurantul Caliente, un barbat a sarit in fata cabinei soferului si a furat camionul in timp ce soferul descarca produsele”, a declarat directorul de comunicare al companiei Spendrups, Marten Lyth.

UPDATE 17:00 Autoritatile suedeze au revizuit bilantul la doi morti, dupa ce un suspect a intrat cu un camion in vitrina Ahlens Mall din zona centrala a metropolei Stockholm. Initial, presa locala a relatat ca trei persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite in presupusul atac terorist, transmite Reuters.

”Am vazut cel putin trei morti, dar probabil sunt mai multi”, a anuntat initial jurnalistul Martin Svenningsen, care lucreaza pentru postul de radio national din Suedia.

Insa, autoritatile au precizat ulterior ca doar doua persoane au decedat in presupusul atentat terorist din Stockholm.

UPDATE 16:55 Un martor a postat pe Twitter imagini surprinse la putin timp dupa producerea tragediei:

UPDATE 16:45 Autoritatile suedeze iau in considerare un posibil atac terorist, dupa ce un suspect a intrat cu un camion in vitrina unui mall aglomerat din zona centrala a metropolei Stockholm. De asemenea, politistii au primit informatii despre posibile focuri de arma auzite dupa atacul de pe artera Drottninggatan, care este situata in apropiere de principala gara din capitala Suediei, transmite Reuters.

De asemenea, autoritatile locale le-au cerut suedezilor sa evite zona centrala a metropolei Stockholm.

UPDATE 16:40 O martora povesteste ce s-a intamplat in timpul atacului: ”Am vazut sute de persoane alergand, alergau pentru a-si salva vietile”.

Publicatia sustine ca suspectul a intrat direct in Ahlens Mall.

De asemenea, imaginile video distribuite pe retelele sociale arata mai multe cadavre acoperite cu paturi pe artera comerciala Drottningatan, situata in zona centrala a metropolei Stockholm.

”Ei tipau aruncati-va la pamant, nu e nicio gluma”, a declarat un alt martor, Ebba Thorneus.

Un jurnalist suedez a primit informatii ca ar fi vorba de un presupus atentat in Stockholm.

UPDATE 16:30 Prima poza de la locul tragediei:





FOTO: Andreas Schyman/TT

Un martor a declarat ca cel putin doi oameni au fost striviti sub rotile camionului, care ar fi intrat in vitrina unui magazin de pe principala artera comerciala din capitala Suediei, transmite Reuters

Politistii au intervenit si au izolat zona in care a avut loc incidentul din Stockholm. Presa locala relateaza ca soferul a intrat cu viteza in pietonii de pe o artera comerciala cunoscuta din capitala Suediei. Autoritatile au confirmat ca incidentul a avut loc in jurul orei locale 14.53 (15.53 ora Romaniei).