Trei politisti, raniti in urma protestelor violente din Paris. Manifestantii contesta ambii candidati la presedintie

Autoritatile franceze au anuntat luni dupa-amiaza ca pana la trei politisti au fost raniti, inclusiv un ofiter ce prezinta arsuri grave, in urma violentelor care au izbucnit intre fortele de ordine si protestatarii mascati la un miting organizat de Ziua Muncii la Paris. Protestatarii au iesit in strada pentru a-i contesta pe ambii candidati din cursa pentru palatul Elysee, in vreme ce alte mitinguri pasnice se desfasoara in acelasi timp in Paris, relateaza The Telegraph si Reuters.

Sute de tineri mascati au aruncat cu bombe incendiare spre fortele de securitate, care au raspuns in schimb cu gaze lacrimogene in timpul unui miting in mare parte pasnic din zona centrala a Parisului.

De asemenea, patru tineri au fost arestati pentru ”detinere de arme interzise”.

”Trei ofiteri au fost raniti, iar unul este in stare grava cu arsuri din cauza unor cocktailuri Molotov”, a declarat un politist.

De asemenea, reprezentantii sindicatului politistilor au condamnat faptul ca protestatarii au iesit in strada pentru a distruge lucruri, nu pentru a demonstra pasnic.

Imaginile video i-au suprins pe politisti in timp ce inconjurau aproximativ 150 de protestatari violenti, care au incercat sa pertube o demonstratie pasnica din piata Bastillia.

Insa, unii protestatari au continuat sa arunce cu bombe incendiare, care au explodat in flacari pe strazile din Paris.

Parizienii au auzit explozii puternice provocate de artificii in zona centrala a metropolei, iar mai multe magazine au fost vandalizate de protestatarii violenti.

Acestia din urma au distrus inclusiv o statie de autobuz din Paris.

Peste 9.000 de politisti si soldati au fost desfasurati pentru a mentine ordinea la demonstratiile organizate atat de sindicalisti, cat si de protestatari cu ocazia Zilei Muncii.

Unii sindicalisti au incercat sa transforme demonstratiile traditionale intr-un eveniment de solidaritate nationala impotriva Frontului National.

Insa, tinerii protestatari ii denunta pe ambii candidati promovati in al doilea tur al alegerilor prezidentiale si au amenintat ca nu vor recunoaste rezultatele scutinului, continuand in schimb protestele violente in intreaga Franta.

”Nici ciuma, nici holera”, au scandat acestia din urma pe strazile Parisului.

Marine Le Pen reprezinta pentru multi un simbol al rasismului si xenofobiei, in vreme ce Emmanuel Macron are o politica economica considerata prea liberala si este condamnat pentru cariera sa de bancher la Rothschild.

Intre timp, cei doi candidati la alegerile prezidentiale se pregatesc sa participe la mitinguri electorale la doar cateva strazi de violentele din Paris.