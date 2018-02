Trei polonezi vor sa inteleaga cum e sa traiesti la temperaturi extrem de scazute si cum reactioneaza corpurile lor in aceste conditii: si-au propus sa stea timp de patru zile, la minus 50 de grade Celsius - VIDEO

Aceasta este “capsula frigului” de la Universitatea Tehnologica din Cracovia.

Incaperea de 200 de metri patrati este plina cu zapada, temperatura este mentinuta la minus 50 de grade Celsius, iar echipamentele din interior sunt in stare sa imite vantul. Si lumina functioneaza ca cea naturala, scade treptat in intensitate la apropierea serii.

”Sigur ca stim ca impactul frigului poate fi periculos, dar aici, spre deosebire de mediul natural, in caz de probleme de sanatate, putem interveni rapid.”

Un alpinist, un expert in tehnici de supravietuire si un ciclist sunt cei care au fost de acord sa stea in acest laborator patru zile. In acest timp, o echipa de medici, biochimisti si psihologi va studia felul in care conditiile arctice le afecteaza organismul, dar si comportamentul si gandirea

”Vom avea sarcini de indeplinit. Trebuie sa testam tehnici de aprindere a focului folosind bete sau scoarta de copac, lucruri pe care le gasesti in natura. In cazul nostru totusi, vom face asta la temperaturi extreme.”

"Vom putea vedea daca echipamentul nostru rezista la frigul extrem si daca hainele noastre sunt potrivite, sa spunem, pentru calatoriile la altitudine mare. Nu in ultimul rand, vom vedea cum reactioneaza corpurile noastre la conditii extreme.”

Totodata, o echipa de tehnicieni le pregateste provocari suplimentare, cum ar fi o accidentare sau defectarea echipamentului. Experimentul a inceput ieri si se va incheia sambata.