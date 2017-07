Trei romance stabilite in Marea Britanie, deportate in tara. Ce a descoperit politia despre ele pe internet

Politistii le-au descoperit pe cele trei romance urmarind niste anunturi publicate pe internet, prin care femeile ofereau servicii sexuale, relateaza Swindon Advertiser.

Politistii sub acoperire le-au descoperit pe cele trei femei la o adresa la care ele organizasera un bordel ilegal. In imobil a mai fost gasit si un barbat, tot roman.

In urma audierilor s-a constatat ca prostituatele nu erau constranse sa faca sex pe bani, chir ele recunoscand ca isi facusera profilurile pe site-ul pentru adulti, pentru care plateau si ca se prostituau din proprie vointa, fiind o activitate extrem de profitabila pentru ele.

Barbatul a sustinut ca se afla in vizita, politistii neavand vreo dovada a unei legaturi intre el si "activitatea" celor trei femei.

Cele trei au fost arestate pentru coordonarea unui bordel si sunt in prezent in custodia Politiei Gablecross, de unde vor fi transferate la un centru de imigrare si apoi deportate in Romania.

Doua dintre femei au fost avertizate inca din luna aprilie cu privire la faptul ca risca deportarea din cauza ca isi desfasoara activitatea intr-un bordel ilegal.