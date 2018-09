Trei sefi ai Jandarmeriei Romane si un secretar de stat de la Ministerul de Interne din Romania, pusi sub invinuire in dosarul violentelor de la protestele din 10 august - VIDEO

Trei sefi ai Jandarmeriei Romane si un secretar de stat de la Ministerul de Interne din Romania, au fost pusi sub invinuire in dosarul violentelor de la protestele din 10 august. Cei patru au mers azi la Parchetul General unde li s-au adus la cunostinta acuzatiile ce li se aduc. In fata institutiei s-au adunat cativa protestatari care i-au huiduit pe oficiali.