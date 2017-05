Trei surori au murit intr-un atac cu cocktail molotov intr-o tabara de romi din Roma. Agentia AGI scrie ca sunt romani - FOTO

Agentia de presa AGI afirma ca victimele erau romance. Potrivit primelor informatii ale anchetei, incendiul a fost provocat intentionat. Papa Francisc a promis un „ajutor concret” dupa incident, in timp ce presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a vorbit de o „crima ingrozitoare”, relateaza Europe 1.

Pompierii au intervenit in tabara de romi in jurul orei locale 3.15 (4.15 ora Romaniei), in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce mai multe persoane i-au alertat in legatura cu un incendiu.

In rulota cuprinsa de flacari se aflau, pe langa victime, si alte persoane, printre care parintii fetelor si alti opt frati, care au reusit sa fuga.

Familia Halilovic se mutase in tabara de cateva saptamani.

INCENDIU DE ORIGINE CRIMINALA

Incendiul a fost de origine criminal, au anuntat surse din Parchetul din Roma, precizand ca la fata locului au fost gasite urme de lichid inflamabil.

Autoritatile italiene au deschis o ancheta pentru crima.

Supravietuitorii incendiului, care au fost audiati de politie, au declarat ca au primit amenintari.

Procurorii si politistii incearca in prezent sa afle daca a fost vorba de o razbunare sau de un act xenofob. Oficialii au obtinut o inregistrare video in care se vede o persoana care arunca o sticla incendiara in partea din spate a rulotei, dupa care fuge.

„AM CREZUT CA ESTE O BOMBA”

„Am auzit o bubuitura si am crezut ca este o bomba. Apoi m-am dus la fereastra si am vazut flacarile foarte inalte”, povesteste Amelia, care locuieste intr-o cladire aflata la cativa metri de unde se afla rulota distrusa.

„Nu am mai dormit, am auzit tipete. Initial am crezut ca vreun baiat a dat foc masini”, a adaugat ea.

Alti vecini au spus ca stiau familia de romi si ca au vazut adesea copiii jucandu-se.

Pe de alta parte, o parte dintre locuitorii din zona s-au plans ca, de cand s-a format tabara ilegala, numarul furturilor din apartamente si de masini a explodat.

REACTIILE OFICIALILOR

Autoritatile italiene si Papa Francisc si-au exprimat miercuri emotia. Presedintele tarii, Sergio Mattarella, a denuntat „o crima ingrozitoare”, iar primarul Romei, Virginia Raggi, a denuntat o tragedie.

In cursul dupa-amiezii, Papa Francisc a trimis un reprezentant la familia indoliata, pentru a-i transmite „salutari si un ajutor concret”, a anuntat Vaticanul.

PATRU COPII ROMI MORTI DIN 2011

„Aceasta nu este prima data cand plangem moartea unor copii in incendii dintr-o rulota sau o locuinta improvizata”, a amintit presedintele Crucii Rosii italiene, Francesco Rocca.

„In februarie 2011, patru copii au murit intr-un incendiu intr-o tabara de romi. La Roma, ca si in alte parti din Italia, se moare in continuare din cauza excluderii sociale si a discriminarii. In loc sa verse lacrimi amare dupa tragedii, institutiile ar trebui sa isi intensifice eforturile pentru a ajunge in mult prea numeroasele zone gri ale societatii noastre”, a adaugat el.