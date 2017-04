Trei tornade au facut ravagii in Texas. Vantul puternic a pus la pamant sute de copaci si sapte persoane si-au pierdut viata - VIDEO

Trei tornade au facut ravagii in Texas. Din imaginile filmate de martori se vad copaci scosi din radacini, masini avariate si case ramase fara acoperisuri. Cu o viteza de aproape o suta de kilometri pe ora, vantul a luat pe sus tot din calea sa. Autoritatile au anuntat ca cinci persoane si-au pierdut viata, iar peste 50 au suferit diferite traumatisme.

Victime s-au intregistrat si in statul Missouri, afectat de inundatii. O femeie de 72 de ani si-a pierdut viata, dupa ce masina in care se afla a fost acoperita de apa si nu a mai putut sa iasa din ea. Salvatorii au evacuat oamenii blocati in locuinte, iar autoritatile au anuntat ca inchid circulatia pe 150 de drumuri. O echipa speciala va examina daunele provocate de intemperii.