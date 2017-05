Trump a aprobat inarmarea luptatorilor kurzi pentru a cuceri capitala ISIS, Raqqa. Reactia regimului Erdogan

In ciuda tensiunilor inter-etnice cu care se confrunta Turcia, presedintele american Donald Trump a apropat livrarea de arme luptatorilor kurzi pentru a sprijini alianta Nord Atlantica in operatiunea de recucerire a orasului Raqqa de la jihadistii Stat Islamic, afirma marti oficialii americani.

Dupa anuntul presedintelui, Pentagonul a incercat imediat sa sublinieze importanta inarmarii fortelor kurde "asa cum este necesar pentru a asigura o victorie clara".

Orasul Raqqa este considerat capitala din Siria a Statul Islamic, reprezentand un centru de planificare a atacurilor jihadistilor impotriva Occidentului.

"Suntem foarte constienti de preocuparile de securitate ale partenerului nostru de coalitie Turcia", a declarat Purtatoarea de Cuvant a Pentagonului, Dana White, intr-o declaratie in timp ce se afla intr-o calatorie in Lituania alaturi de Secretarul Apararii, Jim Mattis.

"Vrem sa ii reasiguram pe oameni si pe guvernul turc ca SUA se angajeaza sa previna riscuri suplimentare de securitate si sa-si protejeze aliatii NATO", a adaugat White.

Masura decisa de presedintele Trump nu a starnit reactia imediata a Turciei. Cu toate acestea, Erdogan urmeaza sa il intalneasca pe presedintele Donald Trump la Washington.

Statele Unite au furnizat de mult timp arme pentru amata araba a asa-numitelor Fortele Democrate Siriene, care ii include si luptatorii kurzi YPG. White a declarat ca Washingtonul va prioritiza in continuare furnizarea de arme si munitii.

Un oficial american a declarat, sub protectia anonimatului, ca echipamentul pentru luptatorii kurzi ar putea include arme de calibru mic, muniţie, mitraliere, vehicule blindate si echipament tehnic.

Pentagonul isi asuma limitarea furnizarii armelor si eficienta acestei operatii, cu conditia "sa se atinga progresiv obiectivele", a spus DanaWhite.

Oficialii americani au amintit despre importanta staregica a Ankarei in lupta indreptata impotriva gruparii Stat Islamic. In lupta contra terorismului international, Turcia a facilitata accesul aliatilor Nord Atlantici in cadrul bazei aeriene de la Incirlik.

"Intentia noastra este sa lucram impreuna cu turcii, unii alaturi de ceilalti, sa capturam Raqqa şi vom ajunge sa rezolvam aceste lucruri, atunci cand ne vom da seama ce avem de facut", sustine Secretarul american al Apararii, Jim Mattis.

Acelasi oficial american sustine ca Ministrul turc al Apararii, Fikri Isik, a luat legatura cu Pentagonul. In urma discutiei, turcii nu au lasat de inteles exact modul in care vor raspunde la masura americana de inarmane a luptatorilor kurzi, insa oficialii americani sustin ca cele doua parti s-au inteles asupra luptei comune in vederea estomparii fenomentului terorist: "Si-au afirmat sprijinul fata de pace si stabilitate atat in ​​Irak, cat si in Siria", se arata declaratia Pentagonului.

Expertii in politica externa sustin ca decizia americana de inarmare a kurzilor reprezinta o umbrire a imaginii lui Erdogan din timpul vizitei la Washington.

"Au existat episoade nefavorabile in relatia dintre Statele Unite si Turcia, insa acest capitol este unul mult mai serios deoarece se afla in centrul prioritatilor de securitate turcesti", a declarat Bulent Aliriza, Directorul proiectului turc al Centrul pentru Studii Strategice si Internationale din Washington.

"Cu totii avem semne de indoiala referitoare la relatia de securitate dintre Turcia si Statele Unite, ceea ce este destul de grav", a adaugat Aliriza.