Trump a decis sa puna capat programului care apara imigrantii ajunsi ilegal in SUA, cand erau minori. Mii de oamenii au iesit in strada scandand lozinci - VIDEO

Protestul a inceput pasnic la New York. Oamenii scandau lozinci, in timp ce erau supravegheati de politisti. La un moment dat insa, spiritele s-au incins. Manifestantii s-au luat la harta cu agentii, care i-au retinut pe demonstrantii violenti. Proteste au avut loc si in alte mari orase, iar printre cei iesiti in strada au fost localnici, dar si numerosi imigranti.



”Spune tare, spune clar, imigranţii sunt bineveniţi aici!”

Nemultumiti de decizia presedintelui s-au aratat si democratii, care spun ca oprirea programului este un atac josnic impotriva tinerilor. Programul a fost instituit inca acum cinci ani de fostul presedinte, Barack Obama.

El permite imigrantilor, care au ajuns in tara ilegal pe cand erau minori, sa nu fie expulzati. Guvernatorul si procurorul statului New York au anuntat ca il vor da in judecata pe Donald Trump daca va anula programul.