Trump a devenit iar tinta ironiilor in online. Ce a facut cu o umbrela la urcarea in avion - VIDEO

Asta se întreabă, mai în glumă, mai în serios, jurnaliştii, după ce preşedintele a fost surprins abandonându-şi umbrelă la urcarea în Air Force One.

Trump a folosit-o ca să se protejeze de ploaie, cât a urcat scările. După ce a intrat, a lăsat-o la capătul treptelor.



Umbrela a rămas în bătaia vântului până când un agent Secret Service a urcat şi a strâns-o.



Trump a ajuns ţinta criticilor şi atunci când a folosit umbrela ca să se protejeze pe sine, lăsându-şi soţia în ploaie.

