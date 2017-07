Trump a discutat despre o posibila demitere a procurorului general: "Nu verifica infractiunile in relatiile cu Rusia"

Furia presedintelui a devenit din nou evidenta luni, cand l-a numit pe Sessions, intr-un mesaj publicat pe Twitter, “asediat”.

In privat, Trump a discutat in ultimele zile cu aliatii sai despre posibilele consecinte ale demiterii lui Sessions, au declarat trei persoane care au discutat recent cu liderul de la Casa Alba, citati sub acoperirea anonimatului.

Trump vorbeste adesea despre schimbari in echipa, fara a le pune in practica, deci cei care au discutat cu presedintele au avertizat ca este posibil ca demiterea sa nu aiba loc prea curand sau chiar deloc.

"De ce Comisiile, anchetatori si, bineinteles, Procurorul nostru General, sub asediu, nu verifica infractiunile & relatiile cu Rusia ale coruptei Hillarya”, a scris Trump luni pe Twitter.

So why aren't the Committees and investigators, and of course our beleaguered A.G., looking into Crooked Hillarys crimes & Russia relationsa

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2017

Mesajul sau a venit cu numai cateva ore inainte ca ginerele sau, consilierul la casa Alba Jared Kushner, sa fie audiat in Congres pentru intalnirile sale cu rusi.

Criticile tot mai intense ale lui Trump la adresa lui Sessions au alimentat speculatiile ca acesta ar putea demisionat, chiar daca presedintele nu il demite. In cursul unui eveniment la Casa Alba, Trump a ignorat o intrebare despre o eventuala demisie ale lui Sessions.

Procurorul General a declarat saptamana trecuta ca intentioneaza sa ramana in functie. Daca Trump l-ar demite pe Sessions, adjunctul acestuia, Rod Rosenstein, ar deveni Procuror General interimar. Insa liderul de la Casa Alba l-a criticat dur si pe Rosenstein, atat in public, cat si in privat, pentru modul in care administreaza investigatia privind Rusia, au declarat patru oficiali de la Casa Alba citati sub acoperirea anonimatului.

De asemenea, daca Sessions se retrage, Trump i-ar putea cere lui Rosenstein sa il demita pe Robet Mueller, consilierul special care conduce ancheta privind interferenta rusa in alegerile din 2016 si posibil colaborare dintre Moscova si echipa de campanie a lui Trump.

Intr-un interviu acordat saptamana trecuta pentru New York Times, Donald Trump l-a criticat dur pe secretarul sau al Justitiei, Jeff Sessions, din cauza modului in care a gestionat amestecul rus in alegerile prezidentiale americane. El a marturisit ca nu l-ar fi numit vreodata pe Sessions in postul de Procuror General, daca ar fi stiut ca acesta se va recuza in ancheta FBI cu privire la afacerea rusa.

”Cum poti accepta un post si apoi sa te recuzia Daca s-ar fi recuzat el insusi inainte sa preia postul, as fi spus 'multumesc Jeff, dar nu te voi lua'”, a declarat Donald Trump pentru NYT.

”Este extrem de nedrept si imi cantaresc cuvintele ca presedinte”, a adaugat el, fragilizandu-si astfel unul dintre personajele cele mai importante din Guvern.

Jeff Sessions s-a recuzat in ancheta FBI - in contextul in care Biroul Federal de Investigatii se afla sub tutela Departamentului Justitiei - dupa dezvaluirea unei intalniri cu ambasadorul rus la Washington Serghei Kisliak in timpul campaniei. Sessions, foarte mult timp un senator influent, a fost insa unul dintre cei mai loiali sustinatori ai miliardarului in campania prezidentiala.

Insa performanta sa in fata Comisiei pentru Informatii din Senat, in iunie, nu l-a convins pe presedintele american. Jeff Sessions a dat ”raspunsuri proaste”, a declarat Donald Trump pentru New York Times. ”El raspundea la intrebari simple, iar raspunsurile sale ar fi trebuit sa fie simple, insa nu au fost asa”, a adaugat liderul de la Casa Alba.

Sessions a refuzat sa raspunda unor intrebari insistente ale senatorilor despre conversatii cu Donald Trump, invocand confidentialitatea acestor discutii.