Trump a disparut de la masa liderilor G20 si a lasat-o pe Ivanka in locul lui. "Acest lucru aminteste de nepotism la noi"

Consilierii presedintelui rus Vladimir Putin a anuntat schimbarea, publicand o fotografie pe Twitter.

"Ivanka il insoteste pe presedintele Trump", a scris pe Twitter Svetlana Lukas. "Il inlocuieste la masa G20 cand pleaca pentru intalniri bilaterale", a adaugat ea 20 de minute mai tarziu. Alte delegatii au confirmat informatia.

In imagine, Ivanka sta langa Theresa May, Angela Merkel si presedintele Chinei.

Ivanka Trump, consilier la Casa Alba, a intervenit sambata, in cursul summitului, la o discutie privind consolidarea locului femeilor in economie si in lumea afacerilor. Donald Trump si-a felicitat fiica pentru interventie. "Sunt foarte mandru de fiica mea, Ivanka, am fost din prima zi", a spus el.

"Daca nu ar fi fiica mea, ar fi mult mai simplu pentru ea", a glumit el, provocand rasete nervoase in jurul lui.

Ivanka Trump, unelected, unqualified, daughter-in-chief, is representing the US at the G20 summit next to May, Xi, Merkel. Photo @LanaLukash pic.twitter.com/fvs0EMy8z7

— Brian Klaas (@brianklaas) July 8, 2017

Statutul fiicei presedintelui american a generat critici, in special in strainatate. "Amestecul politicii cu familia si cu afacerile aminteste mai degraba de nepotism, iar acest lucru ar fi de neimaginat la noi", a spus seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel in cursul unei vizite recente a Ivankai Trump in Germania.