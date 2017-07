Trump a fost filmat ignorand un baiat cu dizabilitati, care voia sa dea mana cu el

Imagini filmate dupa ce politicianul a rostit un discurs pasionat despre sistemul de asigurari medicale il arata pe Trump dand mana cu mai multi oaspeti – inclusiv copii – la resedinta sa oficiala.

Liderul american, in varsta de 71 de ani, a numit copiii aliniati in spatele sau “victimele Obamacare” in discursul despre metode pentru a imbunatati asigurarile medicale din SUA.

Insa clipul a fost distribuit intens in mediul online, iar utilizatorii retelelor de socializare l-au criticat pe politicianul controversat.

“Nici macar nu a batut palma cu baiatul in scaun cu rotile!!”, a subliniat unul. “Folosirea copiilor bolnavi ca recuzita. JOSNIC!”, a scris altul.

„Mi se face greata”, a afirmat inca unul.

Chiar si J.K. Rowling, autoarea “Harry Potter”, l-a criticat pe Trump. “Cat de uimitor si cat de oribil, ca Trump nu catadicseste sa dea mana unui baiat care voia doar sa il atinga pe presedinte”, a scris ea pe Twitter.

Cu toate acestea, altii au subliniat ca intr-o versiune completa a imaginilor, Trump il saluta pe baiat la intrarea in sala, inainte de discurs.

In noiembrie 2015, Trump a fost criticat pentru ca a ironizat un reporter New York Times cu dizabilitati.