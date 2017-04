Trump a parasit o ceremonie organizata pentru semnarea unor ordine fara a le semna. Ce l-a infuriat pe presedinte

In cursul ceremoniei, reporterii acreditati la Casa Alba i-au pus lui Trump intrebari incomode despre fostul sau consilier pentru securitate nationala, Michael Flynn, care s-a oferit sa depuna marturie privind implicarea rusa in alegerile prezidentiale din SUA, in schimbul imunitatii penale

Furios, presedintele a ignorat intrebarile si s-a mutat in alta camera.

Vicepresedintele Mike Pence a strans apoi in graba dosarele in care se aflau cele doua ordine executive si a plecat dupa liderul de la Casa Alba.

Donald Trump a anuntat o prima intalnire, "foarte dificila", cu presedintele Chinei. Despre ce subiecte vor discuta

Trump a semnat ulterior ordinele care vizau identificarea si combaterea abuzurilor comerciale straine, insa in spatele usilor inchise, a anuntat Casa Alba.

Unul dintre ordine prevede un studiu de 90 de zile al deficitelor comerciale americane cu unii dintre cei mai importanti parteneri ai tarii, pentru a identifica posibilele abuzuri comerciale si ilegalitati.

A doua directiva ordona o aplicare mai stricta si mai eficienta a normelor americane anti-dumping, pentru a impiedica producatorii straini sa faca o concurenta neloiala companiilor americane, vanzand bunurile la un pret nedrept.

Un fost consilier al lui Trump cere imunitate pentru a vorbi despre implicarea Rusiei in alegeri. "Are o poveste de spus"