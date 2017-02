Trump a pus la zid presa americana pentru "stirile false legate de Rusia" si l-a criticat pe Obama. "Am mostenit un dezastru"

Intr-o conferinta de presa care a durat 76 de minute, le-a spus reporterilor ca "nivelul lipsei lor de onestitate a scapat oricarui control."

Presa a fost pusa la zid pentru ca inventeaza legaturi oculte intre consilierii lui si Rusia si nu intelege ca interdictiile de calatorie pentru cetatenii din anumite tari musulmane sunt pentru siguranta poporului american.

Donald Trump: "Multi dintre reporterii natiunii si alti jurnalisti nu va spun adevarul si nu trateaza minunatul popor al tarii noastre cu respectul pe care il merita. Din nefericire, o mare parte a presei de la Washington, alaturi de cea la la New York si Los Angeles, in particular, nu se adreseaza poporului, ci unor interese specifice, se adreseaza celor care profita de acest sistem, in mod evident foarte pervertit. / Va spun cinstit, presa a depasit orice limita. Nivelul lipsei de onestitate a scapat oricarui control."

De ce acuza Donald Trump presaa Pentru ca nu reflecta actiunile intelepte ale administratiei Trump. In loc sa-l laude pentru ca lucreaza pentru siguranta americanilor, mass-media contesta utilitatea Zidului pe care Trump vrea sa-l puna la granita cu Mexicul. La fel, ignorand pericolului terorismului islamist, presa se ridica impotriva restrictiilor de calatorie pe care presedintele le-a impus prin decret pentru cei care vin din anumite tari cu populatie majoritar musulmana.

Donald Trump: "Deschid televizorul, rasfoiesc ziarele si vad numai povesti despre haos. Haos. Cand lucrurile stau exact invers. Administratia merge ca o masina bine unsa, desi inca nu mi-am vazut intregul cabinet aprobat. Si sunt numai oameni remarcabili."

Multe dintre comentariile lui Trump s-au referit la articole de presa despre relatiile unor membri ai administratiei sale cu Rusia. A atacat si scurgerile de informatii din interiorul administratiei sale, care n-ar trebui sa fie publice pentru ca sunt clasificate. Oricum, prin felul in care le interpreteaza presa nu face decat sa transmita stiri false - spune liderul de la Casa Alba. A facut referire inclusiv la atacurile cibernetice ale Rusiei, din timpul campaniei electorale, sau la legaturile oculte cu Moscova ale unora dintre colaboratorii sai.

Donald Trump: "Poti sa vorbesti cat vrei despre Rusia - toate sunt "stiri false", fabricate ca sa justifice infrangerea democratilor in alegeri. Tot ce vedeti in presa despre Rusia inseamna "stiri false". "Stiri false" puse pe tapet de mass-media."

Donald Trump n-a ratat ocazia sa faca referire la administratia Obama, pe care, ca de fiecare data, a criticat-o. “Am mostenit un dezastru de la Obama, atat intern, cat si pe plan international, este un dezastru” a mai spus Trump, citat de The Guardian. “Joburile nu mai exista in SUA, companiile pleaca din tara noastra catre alte state, cum este Mexicul, unde se plateste putin, sunt salarii minime, dar tensiuni mari. Orientul Mijlociu este un dezastru, o sa avem grija si de Coreea de Nord, le rezolvam pe toate, oameni buni. Insa, vreau sa stiti ca am mostenit un dezastru si nu este deloc usor”.