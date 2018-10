Trump ar fi insultat o jurnalista la Casa Alba: ”Nu gandesti. Niciodata nu faci asta” - VIDEO

Jurnalista se numeşte Cecilia Vega şi este reporter la ABC News. După ce preşedintele Donald Trump i-a făcut semn că poate pune întrebări, acesta a adăugat imediat: ”Este şocată că am ales-o pe ea. E în stare de şoc”, a spus Trump, după care a zâmbit ironic.

”Nu sunt”, a răspuns jurnalista, ridicându-se de pe scaun. ”Mulţumesc, domnule preşedinte”, a mai spus ea.

Însă este posibil ca Trump să fi înţeles ”thinking” (”gândind”) în loc de ”thank you”(”mulţumesc”), astfel că a răspuns cu un atac neaşteptat: ”Ştiu că tu nu gândeşti. Niciodată nu faci asta” - a spus Donald Trump, spre stupefacţia celor prezenţi la conferinţa de presă.

Potrivit USA Today, un transcript al acestei discuţii, furnizat de Casa Albă, susţine că Trump ar fi spus ”nu-mi mulţumeşti” (”not thanking”), după ce jurnalista a spus ”Thank you”.

”Poftim?” - a spus Vega.

”Nimic, continuă. Continuă!” - a spus şi Trump.

Vega a pus o întrebare despre ancheta FBI asupra candidatului lui Trump la Curtea Supremă, Brett Kavanaugh, care este implicat într-un scandal, însă preşedintele SUA a refuzat să răspundă.

La fel de agresiv s-a purtat şi cu corespondentul CNN Kaitlan Collins, la aceeaşi conferinţă de presă, la care a strigat de mai multe ori ”Nu face asta!”.

Jurnalista a insistat să pună o întrebare tot despre scandalul Kavanaugh, la care Trump a refuzat din nou să răspundă, susţinând că singurul subiect îl reprezintă cel legat de schmburi comerciale.

Jared Kushner has a spot of honor for Trump's trade remarks pic.twitter.com/Y5jDW3pmjd