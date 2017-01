Trump ar putea ridica sanctiunile impuse Rusiei, "daca ne intelegem". Amenintarea noului presedinte american pentru China

Intr-un interviu acordat publicatiei Wall Street Journal, presedintele ales al SUA, Donald Trump, a afirmat ca va mentine "cel putin o vreme" sanctiunile impotriva Rusiei instituite in decembrie de presedintele Barack Obama, aflat la finalul mandatului, si ca nu se va angaja deocamdata in politica "o singura China", transmite Reuters.

In interviul cu durata de aproximativ o ora, publicat vineri, Trump spune: "Daca ne intelegem si daca Rusia chiar ne ajuta, de ce ar vrea cineva sanctiuni daca cineva face lucruri cu adevarat grozavea". Presedintele ales, care isi va prelua functia pe 20 ianuarie, a sugerat ca ar putea anula sanctiunile impuse pentru presupusa imixtiune a Moscovei in alegerile din SUA, daca partea rusa se dovedeste utila in lupta impotriva terorismului.

Trump s-a declarat gata sa se intalneasca cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin. "Inteleg ca si ei ar vrea sa ne intalnim, ceea ce imi convine perfect", a spus viitorul sef al Casei Albe.

In ceea ce priveste politica fata de Taiwan conform principiului "o singura China", urmat de decenii in politica externa americana, Trump a afirmat: "Totul se negociaza, inclusiv O Singura China". Reuters reaminteste ca Beijingul a fost deja nemultumit de faptul ca Trump a acceptat o convorbire cu liderul de la Taipei, care l-a felicitat imediat dupa alegere.

De asemenea, Trump a promis ca va acuza China de manipularea valutei, arata agentia de presa mentionata. In interviul pentru Wall Street Journal, el a afirmat ca nu va face asta chiar in prima sa zi la Casa Alba. "As vrea sa discut intai cu ei", a spus el. "Sigur ca sunt manipulatori. Dar nu vreau sa fac asta", a adaugat el. "In loc sa spuna 'ne devalorizam moneda', spun 'O! ni se depreciaza moneda'. Nu se depreciaza. O fac intentionat", si-a reluat el acuzatiile. "Firmele noastre nu pot concura acum cu ei, fiindca moneda noastra este puternica si ne omoara", il mai citeaza Wall Street Journal pe presedintele ales.

Publicatia respectiva nu a reusit sa obtina o reactie din partea ministerului de externe chinez, arata Reuters.