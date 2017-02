Trump asteapta verdictul in cazul decretului anti-imigranti. "Gigantii" din SUA s-au razvratit impotriva lui

Asta, dupa ce un judecator a suspendat decretul prezidential care le interzicea cetatenilor din anumite state musulmane sa intre pe teritoriul Statelor Unite.

Verdictul in apel va fi dat de un complet de trei judecatori din San Francisco, selectati in mod aleator.

Departamentul de Justitie si-a detaliat pledoaria, luni seara. Si suna astfel: Presedintele are in mod clar autoritatea sa suspende intrarea unei categorii de cetateni straini in America, din ratiuni de securitate nationala. Dupa apel, mai exista o cale de atac, la Curtea Suprema.

Intre timp, insa, creste opozitia fata de restrictiile de calatorie pe care le cere presedintele Trump.

Iata ce spune administratia Trump: "Singura atingere, aici, este faptul ca instantele se amesteca intr-un decret prezidential". Este un argument nesabuit.

Daca ar fi reinstaurata, interdictia va declansa din nou haosul, separand familii si impiedicand revenirea unor musulmani care studiaza in Statele Unite, sau desfasoara o activitate stiintifica.

De partea contestatarilor au trecut si zece fosti oficiali de rang inalt, inclusiv secretari de stat si ex-directori CIA.

“Ar transmite un semnal ostil in toata lumea. America nu doar ca nu este deschisa pentru afaceri, ba chiar se inchide.” Se opune interdictiilor de calatorie pentru musulmani si o coalitie cu zeci de mari companii, inclusiv Tesla si Space X, Apple, Facebook, Google, Microsoft si Twitter.

"Multi fondatori din industria Internetului provin din diferite tari. Multi dintre angajatii nostri fondatori provin din strainatate, unii din tarile aflate pe lista celor interzise"

Un chef de top in America, Mark Simmons, a adus disputa si pe nota de plata. Pe chitantele emise in restaurantul sau este tiparit mesajul: Si imigrantii dau maretie Americii. Tot ei pregatesc mancare si v-au servit astazi."

In acest timp, un senator australian si-a facut cunoscute sentimentele fata de Trump... printandu-i chipul pe un covoras, cu mesajul "Australia nu este presul tau". Gestul este o reactie la convorbirea tensionata pe care Trump a avut-o cu premierul Australiei, caruia i-a inchis telefonul.