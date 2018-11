Trump considera “foarte jignitoare” ideea lui Macron privind o armata europeana

“Foarte jignitor, dar poate că Europa ar trebui mai întâi să-şi achite contribuţia corectă faţă de NATO, pe care Statele Unite o subvenţionează foarte mult”, a scris Trump pe Twitter de îndată ce a ajuns în Franţa unde se va întâlni cu Macron.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!