Trump: "Daca Putin il place pe Trump, consider asta un avantaj." Controverse cu o saptamana inainte sa-si preia mandatul

Sunt vizate in special tentativele sale de a-si lansa proiecte imobiliare in Rusia. Donald Trump nu scapa niciun prilej sa isi reafirme speranta pentru o relatie buna cu presedintele rus.

Donald Trump: "Daca Putin il place pe Donald Trump, consider ca asta este un avantaj, nu un punct slab."

Insa presedintele ales vrea sa evite speculatiile potrivit carora ar avea interese de afaceri in Rusia.

Donald Trump, presedintele ales: "Nu am afaceri, nu am imprumuturi. Am putea sa facem afaceri in Rusia foarte usor, daca as vrea, insa nu vreau, pentru ca ar aparea un conflict de interese "

Cum Trump nu si-a facut publice declaratiile de avere, jurnalistii nu au cum sa ii verifice declaratiile.

Pot analiza insa "istoria" prezentei sale in Rusia. Ce-i drept, nu au descoperit afaceri imobiliare semnificative, dar nu pentru ca nu ar fi incercat. Acum 30 de ani a vrut sa construiasca acolo cateva hoteluri si alte cladiri si chiar un Trump Tower, in varianta moscovita.

Michael Kranish , autor "Trump Revealed": "In final, nu a reusit sa faca afaceri acolo in domeniul imobiliar. Cand Trump incearca sa faca afaceri in lume, adesea, in ultimii ani a preferat ca altcineva sa isi asume riscul si sa il plateasca pentru ca el sa isi imprumute doar numele."

Cu toate acestea, Trump a castigat bani multi in afaceri cu rusii. De pilda, atunci cand a vandut o proprietate din Palm Beach unui miliardar rus, pentru 95 de milioane de dolari.

Iar in 2013 a castigat cateva milioane de dolari intr-un parteneriat pentru organizarea concursului Miss Univers la Moscova.

Atunci, a scris pe Twitter": "Credeti ca Putin va asista la concursul Miss Univers, din noiembriea Daca da, va deveni cel mai bun prieten al meua

Michael D'Antonio, Autor "The Truth About Trump": "Trump a vrut sa se intalneasca cu Putin in timpul concursului Miss Universe, insa asta nu s-a intamplat. Cred , insa, ca au facut schimb de cadouri."

Intrebat daca s-a intalnit vreodata cu Putin, Trump a oferit pana acum declaratii contradictorii. Unul dintre biografii sai confirma fascinatia lui Trump pentru Rusia si conducatorii ei.

Michael D'Antonio , Autor "The Truth About Trump": "Admira oamenii puternici, duri, care reusesc sa faca lucruri fara sa intampine piedici." Ramane de vazut cum se va manifesta aceasta admiratie pe parcursul mandatului sau, care incepe pe 20 ianuarie.