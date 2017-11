Trump: De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-ma “batran”, eu nu l-as numi niciodata “scund si gras”?

Trump a mai afirmat ironic că se străduieşte atât de mult să-i fie prieten lui Kim Jong-un şi că speră că va şi reuşi într-o zi.

“De ce Kim Jong-un m-ar insulta numindu-mă bătrân, în condiţiile în care eu nu l-aş numi niciodată scund şi gras? Oh, mă străduiesc atât de mult să-i fiu prieten - şi poate într-o zi acest lucru se va întâmpla!”, scrie Trump duminică pe Twitter.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me "old," when I would NEVER call him "short and fat?" Oh well, I try so hard to be his friend - and maybe someday that will happen!