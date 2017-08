Trump i-a cerut presedintelui Mexicului sa nu mai spuna ca nu plateste pentru zid

Informatia a aparut joi, potrivit unor transcrieri ale unor convorbiri telefonice care releva eforturile lui Trump de a influenta lideri straini in primele zile de mandat, relateaza Reuters.



Ziarul The Washington Post (WP) a publicat transcrieri ale unor convorbiri telefonice cu presedintele mexican si cu premierul australian Malcolm Turnbull, la doar cateva zile dupa ce miliardarul republican a fost investit presedinte, pe 20 ianuarie.

Trump s-a certat cu Turnbull la telefon pe tema refugiatilor, la opt zile dupa ce a preluat functia. El i-a spus ca este ”neplacut”. ”Daca ai sa spui ca Mexicul nu va plati zidul, atunci nu vreau sa ma mai întalnesc cu voi, baieti, pentru ca nu pot sa accept asa ceva”, i-a spus Trump lui Pena Nieto intr-o convorbire telefonica pe 27 ianuarie, potrivit transcrierii. ”Nu poti sa spui asta presei”, i-a spus Trump in mai multe randuri.



Zidul promis de Trump, care vizeaza sa împiedice imigratia ilegala in Statele Unite, este un subiect de disputa intre Ciudad de Mexico si Washington. Inainte de convorbire, Pena Nieto si-a anulat o intalnire cu Trump, in Statele Unite, din cauza tensiunilor cu privire la zid si la comert.

Seful statului mexican a anuntat in mai multe randuri ca tara sa refuza sa plateasca acest zid. Cei doi s-au întalnit ulterior si au discutat la summitul Grupului Celor Douazeci (G20), in Germania, luna trecuta.

Casa Alba a declarat ca Guvernul american va plati initial zidul, cu scopul de a lansa proiectul, si ca mexicanii vor rambursa lucrarile. In aceasta convorbire, Trump a apreciat ca amandoi erau ”un pic legati politic”, din cauza promisiunii sale din campanie de a construi zidul si de a pune Mexicul sa achite factura.

”Trebuie sa fac Mexicul sa plateasca zidul, trebuie. Am vorbit despre asta doi ani”, a spus Trump. El a sugerat sa evite amandoi sa vorbeasca despre problema platii, atunci cand sunt intrebati despre acest lucru.

”Ei or sa (ne) spuna amandurora «cine va plati zidul, domnule presedinte?», iar noi trebuie sa spunem amandoi «o vom rezolva noi»”, i-a spus Trump. ”Acest lucru va functiona in formula asta cumva. Si nu cum spui tu, «noi nu vom plati», si cum spun eu, ”noi nu vom plati»”, a adaugat seful statului american.

In convorbirea cu Turnbull, Trump a fost iritat de faptul ca Statele Unite sunt nevoite sa onoreze un acord incheiat de predecesorul sau democrat Barack Obama cu privire la primirea a 1.250 de refugiati din centre australiene situate pe insule indepartate, la Oceanul Pacific.

El a spus ca acest lucru ol face sa apara intr-o lumina proasta, avand in vedere faptul ca a promis in campanie sa reduca numarul refugiatilor care intra in Statele Unite, potrivit transcrierii.



”Asta ma va ucide. Eu sunt cea mai mare persoana din lume care nu vrea sa lase oameni sa intre in tara”, a declarat presedintele american.

El i-a spus premierului australian ca discutia lor a fost cea mai dificila din acea zi, dupa ce a stat de vorba, intre altii, cu presedintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel si premierul japonez Shinzo Abe.

”Uite ce e, am discutat astazi cu Putin, Merkel, Abe din Japonia, cu Franaa, iar aceasta a fost cea mai neplacuta convorbire telefonica”, i-a spus Trump lui Turnbull.