Trump i-a dezvaluit informatii militare secrete la telefon presedintelui din Filipine. Pentagonul este socat

Trump a spus ca un ”conflict major, major” cu Phenianul este posibil din cauza programelor sale nuclear si balistic si ca toate optiunile sunt in prezent pe masa, dar ca el vrea sa rezolve criza diplomatic. Coreea de Nord cauta sa dezvolte o racheta care sa duca un focos nuclear pana in Statele Unite, subliniind ca acest program este necesar pentru a contracara agresiunea americana.

Trump i-a spus lui Duterte ca Washingtonul are ”multa putere de foc acolo”, scrie NYT, care citeaza o transcriere a unei conversatii la telefon intre cei doi pe 29 aprilie. ”Avem doua submarine - cele mai bune din lume. Avem doua submarine nucleare, nu ca am vrea sa le folosim”, il citeaza ziarul pe Trump spunandu-i lui Duterte, in baza transcrierii.

Aceasta informatie care are la baza transcrierea filipineza a convorbirii telefonice a fost pusa in circulatie marti, sub indicativul ”confidential”, de catre Departamentul pentru America al Ministerului filipinez de Externe.

Statele Unite au trimis portavionul cu propulsie nucleara USS Carl Vinson in largul peninsulei coreene, care s-a alaturat USS Michigan, un submarin cu propulsie nucleara ce a tras la cehi in Coreea de Sud la sfarsitul lui aprilie.

Potrivit NYT, un oficial de rang inalt din cadrul administratiei Trump, care nu a fost autorizat sa vorbeasca public despre convorbire, a confirmat sub protectia anonimatului ca transcrierea reprezinta o reprezentare corecta a conversatiei dintre Trump si Duterte.

Oficiali americani au declarat sub protectia anonimatului ca Trump a discutat informatii secrete despre gruparea Statul Islamic cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si ambasadorul rus la Washington Serghei Kisliak in Biroiul Oval, luna aceasta, ridicand intrebari despre modul in care seful statului american gestioneaza secrete.

Trump l-a laudat in aceeasi convorbire pe Duterte pentru ca face ”o treaba incredibila in problema drogurilor”, a dezvaluit NYT, un subiect extrem de criticat in Occident. Aproape 9.000 de persoane, multe dintre ele utilizatori si dealeri, au fost ucise in Filipine de cand a preluat Duterte puterea, pe 30 iunie. Potrivit politiei, o treime dintre victime au fost impuscate de politisti in legitima aparare, in cursul unor operatiuni.

Pe de alta parte, Pentagonului nu-i vine sa creada ca Trump i-a spus lui Duterte despre submarinele nucleare, scrie BuzzFeed News. ”Noi nu vorbim niciodata despre submarine!”, au declarat trei oficiali in domeniul Apararii pentru BuzzFeed News dupa publicarea transcrierii conversatiei. Oficiali de la Pentagon sunt socati dupa publicarea transcrierii. Militarii considera ca secretul unor operatiuni de acest fel constituie cheia succesului misiunii lor.