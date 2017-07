"Trump i-a inmanat o victorie uimitoare lui Putin" scrie Politico, adaugand ca "de la discursul sau in Polonia la intalnirea de doua ore cu liderul rus, in Hamburg, presedintele american a parut hotarat sa promoveze viziunea neagra si neliberala a Rusiei asupra lumii".

"Presedintele Trump trebuia sa indeplineasca doua lucruri in timpul vizitei din Polonia si a summitului din Germania. In primul rand sa-i asigure pe aliatii SUA ca este angajat sa respecte apararea colectiva, precum si valorile si principiile de baza care ne unesc. In al doilea rand, sa demonstr e ca intelege ca cea mai mare amenintare a acestei aliante, a acestor valori si a securitatii noastre este Kremlinul.

Trump nu a reusit niciunul din aceste lucruri. In termeni concreti, prin discurs si actiune, presedintele si-a semnalat intentia de a alinia SUA cu viziunea lui Vladimir Putin asupra lumii si a facut pasi in aceasta directie. A sustinut in totalitate scenariul construit meticulos de Vladimir Putin" se mai arata in analiza semnata de Molly K. McKew pentru Politico.

O alta analiza publicata de CNN pune sub lupa greseala comisa de Trump la intalnirea cu Vladimir Putin. Trump si Putin au cazut de acord sa nu se implice unul in treburile celuilalt. Este o greseala care pune SUA si Rusia pe acelasi plan moral, scrie jurnalistul britanic Edward Lucas.

CNN: Trump a izolat SUA

"Pozitia singuratica a SUA la summitul G20 este in concordanta cu politica externa a lui Trump de a pune America pe primul loc. Nu a fost chiar un summit G19, insa modul in care Trump gandeste politica externa ingreuneaza sever coeziunea globala in probleme cheie precum clima si comertul transformand leadership-ul american traditional si agresiv in izolare" comenteaza CNN.

Liderii marilor puteri ale lumii i-au facut lui Donald Trump concesii in domeniile foarte delicate ale comertului si climei, in speranta de a mentine iluzia unitatii G20. Declaratia, adoptata dupa doua zile de summit, marcate de manifestatii adesea violente, poarta urmele controverselor dintre noua administratie americana si restul lumii, noteaza si AFP.

Jurnalistii americani s-au aratat totodata nemultumiti ca Trump l-a “crezut” pe Putin dupa ce liderul rus a negat previzibil implicarea in alegerile din SUA.

"In privinta relatiilor personale, cred ca le-am stabilit impreuna (n. r. cu Trump). Nu stiu cum suna asta, dar modul in care este perceput Trump la televizor este foarte diferit de persoana reala. Este fara ocolisuri, isi percepe interlocutorul intr-o maniera adecvata, analizeaza si raspunde la intrebari foarte repede" a spus Vladimir Putin intr-o conferinta de presa, la finalul summitului.

Potrivit Washington-ului, presedintele american i-ar fi cerut omologului sau rus sa puna capat oricarui amestec in alegerile americane.

Nikki Haley, ambasador SUA la ONU: "(n. r. Donald Trump) a tinut sa-l priveasca in ochi si sa-i spuna: Stim ca v-ati amestecat in alegerile noastre, da, stim ca ati facut-o, dar trebuie sa va opriti".

"Presedintele Putin a insistat ca Rusia nu are nimic de a face cu vreo intruziune in alegerile din SUA, i-ar fi spus asta lui Trump, care - sustine Putin - l-a crezut!" comenteaza jurnalistii americani.

In orice caz, Trump n-a tinut sa aduca lamuriri suplimentare. S-a multumit sa descrie intrevederea cu Vladimir Putin drept "un moment formidabil" si a plecat de la Hamburg fara sa tina vreo conferinta de presa.