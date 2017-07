Trump ii face pe plac lui Putin, pentru a imbunatati relatiile cu Rusia. Programul CIA de formare a rebelilor sirieni, oprit

Administratia Trump a decis sa opreasca programul secret al CIA de echipare si formare a anumitor grupari rebele care lupta impotriva Guvernului presedintelui sirian Bashar al-Assad, afirma doua surse oficiale americane, o solicitare a Rusiei, aliata lui al-Assad, relateaza Reuters.

Potrivit uneia dintre surse, aceasta decizie face parte dintr-un efort al administratiei de a-si imbunatati relatiile cu Rusia care, impreuna cu grupari sustinute de Iran, a reusit sa mentina la putere Guvernul lui al-Assad in ultima parte a celor sase ani de razboi.

Acest program CIA a fost lansat in 2013, in cadrul eforturilor administratiei presedintelui de la acea vreme Barack Obama de a-l indeparta pe liderul sirian de la putere, insa fara succes, afirma oficialii citati, ambii la curent cu programul si care au solicitat protectia anonimatului.

The Washington Post (WP) a dezvaluit miercuri suspendarea programului.

O purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a refuzat sa comenteze pe aceasta tema la o conferinta de presa la Casa Alba.

Agentia Centrala americana de Informatii (CIA) a refuzat, la randul ei sa comenteze.

Decizia a fost luata impreuna cu consilierul pe probleme de securitate nationala H.R. McMaster si directorul CIA Mike Pompeo, dupa ce acestia s-au consultat cu oficiali de rang inferior si inainte de intalnirea lui Donald Trump, pe 7 iulie, cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul G20 de la Hamburg, in Germania.

Ea nu a facut parte din negocierile americano-ruse cu privire la un armistitiu in sud-vestul Siriei, au precizat cei doi oficiali.

Unul dintre ei a apreciat ca Statele Unite nu fac deloc o concesie majora, avand in vedere forta cu care se agata al-Assad de putere, insa nu in toata Siria, ”ci este un semnal adresat lui Putin, potrivit caruia administratia (lui Trump) vrea sa-si imbunatateasca relatiile cu Rusia”.

Trump este vizar de multiple anchete ale Congresului si unui procuror special cu privire la amestecul rus in alegerile americane din 2016 si la o eventuala complicitate intre echipa sa de campanie si Rusia.

Moscova a negat acuzatiile formulate de spionajul american cu privire la amestecul in alegerile americane, iar Trump a respins acuzatii de complicitate intre echipa sa de campanie si rusi.

Un ”inconvenient” al programului CIA, a apreciat unul dintre oficialiii citati, este ca unii rebeli inarmati si antrenati au dezertat si au intrat in Statul Islamic si in alte grupari radicale, iar unii membri ai fostei administratii Obama erau deja in favoarea abandonarii acestui program.

Inainte sa preia puterea, in ianuarie, Trump a sugerat ca ar putea sa puna capat sustinerii unor grupari din cadrul Armatei Siriene Libere (ASL) si sa dea prioritate luptei impotriva Statului Islamic.

Un efort separat al fortelor americane de a forma, inarma si sustine alte grupari rebele siriene cu atacuri aeriene si prin alte actiuni vor continua, afirma ambele surse citate.

Insa, in afara unor atacuri aeriene, dupa ce armata siriana a comis un atac cu armament chimic, administratia Trump nu a consolidat sustinerea militara americana dincolo de ceea ce a facut deja Obama.