"Trump il acuza pe Obama de supraveghere in stil Nixon/Watergate, insa nu aduce nicio dovada." Reactia fostului presedinte

”Presedintele Obama ori vreun alt responsabil de la Casa Alba nu au ordonat vreodata supravegherea vreunui cetatean american”, a declarat Kevin Lewis, purtatorul de cuvant al lui Obama.

Presa americana l-a criticat pe Donald Trump din nou pentru ca a lansat un atac la adresa lui Obama fara a avea dovezi in acest sens.

“Fara nicio dovada, Trump acuza ca a fost urmarit de Obama", relateaza CNN. "Trump il acuza pe Obama de supraveghere in stil Nixon/Watergate, insa nu aduce nicio dovada" titreaza Washington Post care mentioneaza citand un profesor de drept de la Universitatea Americana ca este foarte periculos ca un presedinte sa sugereze ca a fost supravegheat politic, cand nu are dovezi in acest sens.

”Teribil! Tocmai am descoperit ca presedintele Obama mi-a pus liniile telefonice sub ascultare in Trump Tower chiar inainte de victoria mea”, a scris Trump intr-o salva de tweet-uri, catalogandu-l pe fostul presedinte democrat drept o ”persoana raufactoare (sau bolnava)”.

”Asta este mccarthism!”, a adaugat el, referindu-se la urmarirea activistilor si simpatizantilor comunisti in Statele Unite in anii '50.

Donald Trump a facut de asemenea o paralela cu scandalul Watergate, cazul de spionaj politic care a condus in 1974 la demisia presedintelui republican Richard Nixon.

Acste atacuri la adresa lui Barack Obama se inscriu intr-un context politic dificil pentru presedintele american. La sase saptamani dupa ce s-a instalat la Casa Alba, el este impotmolit in acuzatii de complicitate intre anturajul sau si oficiali rusi in timpul campaniei si a perioadei de tranzitie.

Presa a dezvaluit saptamana aceasta ca ambasadorul rus in SUA, Serghei Kisliak, s-a intalnit inainte si dupa alegerile din SUA cu mai multi consilieri sau apropiati ai presedintelui republican.

Jeff Sessions, un apropiat al lui Donald Trump, a recunoscut ca a avut doua intalniri cu Serghei Kisliak in 2016, in plina campanie prezidentiala, contrazicand vizibil ceea ce afirmase sub juramant in fata unei comisii parlamentare in timpul audierilor pentru confirmarea sa in post.

Ambasadorul rus avusese mai multe contacte anul trecut cu Michael Flynn, in special telefonic, la 29 decembrie, cand presedintele de la acea vreme Barack Obama daduse ordin pentru expulzarea a 35 de diplomati si spioni rusi, ca represalii la amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA. Flynn, consilier pentru securitate nationala, a trebuit sa demisioneze in 13 februarie.

Kremlinul a dat asigurari ca nu era la curent cu intalnirile dintre Sessions si Kisliak, subliniind in acelasi timp ca "treaba ambasadorului era sa aiba cat mai multe intalniri cu putinta".