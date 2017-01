Trump l-a demis pe procurorul general al SUA dupa ce a refuzat sa sustina ordinul impotriva imigrantilor. "A tradat"

Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a destituit-o luni din functie pe ministra interimara a Justitiei, Sally Yates, ce provenea din administratia Obama, la cateva ore doar dupa ce aceasta a exprimat refuzul de a apara in instante ordinul executiv prezidential de vineri privind interzicerea intrarii pe teritoriul SUA a cetatenilor din sapte state majoritar musulmane si a refugiatilor, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres.

"Ministra interimara, Sally Yates, a tradat Departamentul de Justitie refuzand sa aplice un ordin menit sa protejeze cetatenii Statelor Unite", a declarat Casa Alba, intr-un comunicat citat de AFP.

"Presedintele Trump a eliberat-o pe doamna Yates din functie si a numit-o pe Dana Boente ministru interimar, in asteptarea confirmarii de catre Senat a nominalizarii senatorului Jeff Sessions", mai arata comunicatul.

O comisie senatoriala urmeaza sa se pronunte marti asupra nominalizarii lui Jeff Sessions, alegerea lui Donald Trump la sefia ministerului de Justitiei. Este necesar totodata si un vot al plenului Senatului.

"(...) Am datoria de a ma asigura ca pozitiile pe care noi le adoptam in fata instantelor raman coerente cu obligatia solemna a acestei institutii de a cauta mereu justitia si de a apara ceea ce este just", aratase mai devreme, intr-o nota interna, Sally Yates.

"La ora actuala, nu sunt convinsa ca apararea ordinului prezidential ar fi coerenta cu aceste responsabilitati, nici nu sunt convinsa de faptul ca acest decret ar fi legal", a continuat ministra interimara de Justitie.

"In consecinta, pe toata perioada cat voi fi ministru interimar al Justitiei, ministerul nu va prezenta argumente pentru a apara decretul prezidential, in afara de cazul in care as ajunge sa fiu convinsa ca este potrivit sa o fac", a mai afirmat Yates.

La putin timp dupa aparitia in presa a notei interne a interimarei de la Justitie, presedintele SUA, Donald Trump, a scris pe Twitter: "Democratii intarzie alegerile pentru cabinetul meu din motive politice. Ei nu au nimic de castigat in afara de a obstructiona. In prezent, am un A.G. (Attorney General - ministru de Justitie) al lui Obama".

Luni, ministrul de Justitie din statul Washington, Bob Ferguson, a depus o plangere pentru a reclama oprirea imediata a aplicarii decretului prezidential, pe care il considera contrar Constitutiei.

Noul lider de la Casa Alba, Donald Trump, a semnat vineri un ordin executiv prin care se interzice intrarea pe teritoriul SUA a cetatenilor din sapte state majoritar musulmane - Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen -, declansand un val de critici si de proteste pe plan intern si international