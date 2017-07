Trump, mesaj critic cu privire la lipsa de reactie a Chinei cu privire la Coreea de Nord: “Sunt foarte dezamagit“

“Sunt foarte dezamagit de China. Nesabuitii nostri fosti lideri le-au permis sa obtina sute de miliarde de dolari pe an din comert, dar..”

“.. ei nu fac NIMIC pentru noi in privinta Coreii de Nord, doar vorbe. Nu vom mai permite ca acest lucru sa continue. China ar putea rezolva usor aceasta problema!”

Tonul presedintelui SUA este total diferit fata de cel adoptat luna trecuta, cand spunea ca e bine ca Beijingul macar a incercat.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet...