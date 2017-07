Trump nu vrea ca persoanele transgen sa faca parte din armata americana. Reactia Pentagonului si a Opozitiei

In urma consultarii cu generalii mei si experti militari, va rog sa luati nota de faptul ca Guvernul Statelor Unite nu va accepta sa primeasca... indivizi transgen sa serveasca in vreun fel in armata americana”, a scris Trump pe Twitter, citat de Reuters. ”Armata noastra trebuie sa se concentreze asupra unei victorii decisive si totale si nu poate suporta povara costurilor medicale enorme si perturbarile pe care l-ar antrena persoanele transgen in armata”, a adaugat el, citat de AFP.

Pentagonul a anuntat miercuri ca va revizui „in viitorul apropiat” ghidul pentru armata SUA, dupa anuntul presedintelui, relateaza Reuters. “Vom continua sa lucram indeaproape cu Casa Alba pentru a aplica noile linii oferite de comandantul suprem privind persoanele transgen care servesc in armata”, a spus purtatorul de cuvant al Pentagonului, capitanul Jeff Davis.

Aceasta decizie se inscrie in contextul in care o parte a taberei republicane exercita presiuni in vederea repunerii in discutie a masurilor adoptate de administratia lui Barack Obama in favoarea persoanelor transgen - un subiect foarte polemic in Statele Unite, in pofida numarului foarte mic de persoane vizate. La inceputul lunii, secretarul american al Apararii Jim Mattis a anuntat ca amana cu sase luni, pana la 1 ianuarie 2018, deschiderea recrutarii catre persoane transgen hotarata de Obama. Potrivit Departamentului Apararii, ar exista intre 2.500 si 7.000 de persoane transgen in randul celor 1,3 milioane de militari americani in serviciul activ.

Presedintele Comisiei pentru Forte Armate a Senatului american, John McCain a declarat ca anuntul liderului de la Casa Alba, Donald Trump, potrivit caruia persoanele transgen nu vor putea servi in armata SUA, este „neclar” si nepotrivit, tinand cont ca Pentagonul inca evalua aceasta chestiune, relateaza Reuters. “Nu cred ca vreo decizie de politica noua este adecvata pana cand nu se va incheia evaluarea si nu va fi revizuita amanuntit de secretarul Apararii, de conducerea noastra militara si de Congres”, a spus McCain intr-un comunicat, adaugand ca oficiali americani din Aparare au decis deja ca militarii transgen care servesc in armata pot ramane.