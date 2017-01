Trump, prima conferinta de presa dupa victoria in alegeri. "E foarte bine daca lui Vladimir Putin ii place de mine"

Conferinta de presa poate fi urmarita live pe ProTV News, incepand cu ora 18:00

SINTEZA DECLARATIILOR:

Sean Spicer, viitorul purtator de cuvant al presedintelui:

- informatiile privind o inregistrare compromitoare realizata de rusi sunt o incercare trista si patetica de a face trafic a BuzzFeed si CNN

- este o vanatoare de vrajitoare politica

Vicepresedintele Mike Pence:

- 19 dintre cei 21 membri ai cabinetului au fost deja anuntati

Donald Trump:

- probabil am castigat nominalizarea datorita conferintelor de presa

- daca aceste prostii au fost publicate de agentiile de informatii, e pacat. Vreau sa multumesc presei pentru ca s-aopus publicarii acelei stiri false.

- vom licita pentru pretul medicamentelor, ca sa obtinem scaderea acestuia

- e un spirit fantastic in acest moment

- voi fi cel mai mare producator de joburi creat de Dumnezeu

- cred ca atacurile cibernetice au fost comise de Rusia, dar si de altii, de pilda China. Au loc multe operatiuni ale hackerilor. Vom crea o structura de aparare. Hackerii au incercat sa atace si Comitetul National Republican, nu au reusit.

- cred ca daca rusii aveau ceva, il publicau, asa cum au facut cu Hillary. Daca cineva spunea despre mine ce a spus Podesta despre Hillary, il concediam, a fost oribil.

- daca lui Putin ii place de Trump, asta e un avantaj, nu o problema. Avem o relatie oribila cu Rusia in acest moment. Nu stiu daca ma voi intelege bine cu Putin, probabil nu, dar credeti ca Hillary va fi mai dura cu el decat minea

Acuzatiile conform carora oficiali rusi din domeniul contraspionajului detin informatii compromitatoare despre presedintele ales al SUA, Donald Trump, vor domina cu siguranta indelung amanata prima conferinta de presa a acestuia, noteaza miercuri DPA. Initial, in timpul intalnirii cu jurnalistii, Trump urma sa se concentreze pe modul in care se va distanta de interesele sale de afaceri.

Un rezumat al acuzatiilor a fost atasat la finalul raportului agentiilor de informatii ale SUA cu privire la amestecul Rusiei in campania electorala dinaintea alegerilor prezidentiale americane din 8 noiembrie 2016, potrivit CNN. El include detalii grafice ale unei intalniri a miliardarului american cu prostituate intr-un hotel din Moscova, intalnire filmata de serviciile secrete ruse pentru a-l putea santaja in viitor, a scris The New York Times.

Intr-o postare pe Twitter, Trump a respins relatarile in cauza, pe care le-a numit 'stiri false' cu numai cateva ore inaintea primei sale conferinte de presa dupa alegerea sa in functia de presedinte al Statelor Unite. Conferinta a fost initial programata pentru data de 15 decembrie 2016, dupa care a fost anulata si reprogramata. Donald Trump nu a mai tinut o conferinta de presa din iulie anul trecut.

Este de asteptat ca jurnalistii sa-i adreseze lui Trump intrebari despre eventualele conflicte de interese, tinand cont de afacerile pe care le detine, si despre intentiile sale dupa ce isi va prelua mandatul al Casa Alba, pe 20 ianuarie.

Un sondaj de opinie dat publicitatii marti de Pew Research Center arata ca peste jumatate dintre americani sunt ingrijorati de transparenta aratata de Donald Trump in legatura cu prezentarea intentiilor sale. O proportie de 57% dintre americani au exprimat temeri legate de potentialele conflicte de interese in administratia Trump.